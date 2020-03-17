Кабмин обещает контролировать наличие продуктов в магазинах

Также в правительстве обещают отслеживать ситуацию с ценами на продовольствие.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет постоянно отслеживать ситуацию с наличием значимых продовольственных товаров в торговой сети, а также с ценами на них. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики Тарас Высоцкий, пишет hromadske.ua.

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“Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас является приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность“, - сообщил он.

По словам чиновника, принятый 17 марта закон о коронавирусе обязывает Минэкономики осуществлять контроль за ценами на значимые продовольственные товары и товары медицинского назначения, в частности на хлеб, крупы, сало, колбасу, сыр, масло, сахар, соль и тому подобное.

Напомним, в Запорожье продавцы на рынке взбунтовались из-за карантина. Предприниматели требуют от властей открыть рынок и не мешать им торговать.

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