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Кабмин обещает контролировать наличие продуктов в магазинах

Комментариев: 2
Также в правительстве обещают отслеживать ситуацию с ценами на продовольствие.
Кабмин обещает не допустить дефицита продуктов
Кабмин обещает не допустить дефицита продуктов
facebook.com/vslonchak

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет постоянно отслеживать ситуацию с наличием значимых продовольственных товаров в торговой сети, а также с ценами на них. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики Тарас Высоцкий, пишет hromadske.ua.

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“Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас является приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность“, - сообщил он.

По словам чиновника, принятый 17 марта закон о коронавирусе обязывает Минэкономики осуществлять контроль за ценами на значимые продовольственные товары и товары медицинского назначения, в частности на хлеб, крупы, сало, колбасу, сыр, масло, сахар, соль и тому подобное.

Напомним, в Запорожье продавцы на рынке взбунтовались из-за карантина. Предприниматели требуют от властей открыть рынок и не мешать им торговать.

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Теги: коронавирус, карантин, Министерство экономики, магазин, продукты, цены
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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    17.03.2020, 17:57
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Не скажу как по селам, но в Киеве проблем точно нет, по крайней мере с продуктами
толян04    17.03.2020, 17:52
Оценка:  -2
толян04
jотслеживатели...... с утра в одном ларьке гречку видел по 28 грн. после 12 проходил мимо смотрел уже 30,филе куринное пару дней назад 69грн. сегодня 89грн.
Путин-Xyйло    17.03.2020, 17:55
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
А до "птичьего гриппа", когда ограничивали экспорт, куриное филе было 90-114грн.
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