В Запорожье продавцы на рынке взбунтовались из-за карантина

Продавцы требуют от властей открыть рынок и не мешать им торговать.

Сегодня, 17 марта, в Запорожье из-за карантина и угрозы распространения вируса COVID-19 закрыли всё, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Это не понравилось местным торговцам. Они собрались под зданием горсовета на стихийный митинг. Об этом сообщает Укринформ.

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По словам участников митинга, рынки закрыли зря, так как в городе нет вспышки эпидемии коронавируса. При этом супермаркеты продолжают работать.

Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете? - возмущаются люди.

Разгневанные люди написали петицию на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Также сообщается, что на одном из рынков продавцы начали раскладывать товар. После того, как администрация рынка провела с ними разъяснительную работу, часть торговцев сложила товар, но позже они организовали стихийную торговлю возле рядов.

Мы вчера забили животных, получили разрешение на продажу, вечером узнали о карантине. Вечером нам сказали, что нам дадут время продать товар, что нам с ним делать? – жалуются продавцы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье закрываются все общественные заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Коммунальный общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

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