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В Запорожье продавцы на рынке взбунтовались из-за карантина

Комментариев: 1
Продавцы требуют от властей открыть рынок и не мешать им торговать.
Люди недовольны карантинными мерами
Люди недовольны карантинными мерами
ukrinform.ua

Сегодня, 17 марта, в Запорожье из-за карантина и угрозы распространения вируса COVID-19 закрыли всё, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Это не понравилось местным торговцам. Они собрались под зданием горсовета на стихийный митинг. Об этом сообщает Укринформ

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По словам участников митинга, рынки закрыли зря, так как в городе нет вспышки эпидемии коронавируса. При этом супермаркеты продолжают работать.

Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете? - возмущаются люди.

Разгневанные люди написали петицию на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Также сообщается, что на одном из рынков продавцы начали раскладывать товар. После того, как администрация рынка провела с ними разъяснительную работу, часть торговцев сложила товар, но позже они организовали стихийную торговлю возле рядов.

Мы вчера забили животных, получили разрешение на продажу, вечером узнали о карантине. Вечером нам сказали, что нам дадут время продать товар, что нам с ним делать? – жалуются продавцы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье закрываются все общественные заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Коммунальный общественный транспорт будет работать в штатном режиме. 

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Теги: Запорожье, Карантин, Рынок, Продавцы, Бунт
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Комментариев (3)
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Me@    17.03.2020, 14:54
Оценка:  0
Me@
Хоть продавцы на рынке нормально соображают, пока президент, парламент, ментовка и Кличко в полном неадеквате, как под коксом
МаксимУм    17.03.2020, 14:49
Оценка:  +2
МаксимУм
Что то здесь не так... Я только что покупал в минимаркете еду. 2 продавца на 10 квадратных метрах с товаром, не проветриваемое помещение и 5 покупателей. На рынке всё проветривается и судя по фото нет наплыва покупателей... Продавцы и там и там без масок или респираторов...
МаксимУм    17.03.2020, 14:52
Оценка:  +2
МаксимУм
Хотя, судя по тому как они мясо разделывают голыми руками и без рукомойников, такие рынки надо закрывать и без вирусов...
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