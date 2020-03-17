Укроборонпром экстренно начал производство марлевых повязок

Хмельницкий радиотехзавод Новатор переориентировало производство и запустило пошив марлевых повязок для предприятий Укроборонпрома.

Государственное предприятие Новатор, которое входит в состав ГК Укроборонпром и находится в городе Хмельницкий, экстренно переориентировало производство и запустило пошив медицинских марлевых повязок для нужд предприятий госконцерна, сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Согласно сообщению, предприятие также готовится к запуску производства первых отечественных клапанных респираторов FFP3, на предприятии устанавливают новую производственную линию, которая позволит выпускать до 3 млн этих спецсредств ежемесячно.

В целом на заводе планируют изготовить 100 тысяч многоразовых марлевых повязок, из них 13,5 тысяч уже пошито и передано сотрудникам хмельницкого предприятия (из расчета 10 повязок для одного сотрудника и его семьи), три тысячи повязок передали для ГП Красиловский агрегатный завод, рассматриваются запросы на поставку повязок другим предприятиям Укроборонпрома.

Кроме того, по решению профсоюзного комитета, на предприятии планируют создать резерв из 30 тысяч марлевых повязок.

Помимо этого, предприятие передало 500 повязок в управление труда Хмельницкого, 100 - в отделение банка, которое обслуживает Новатор.

На предприятие планируют установить линию по стерилизации марлевых повязок, а также усилить производство аппаратов ультрафиолетового облучения, например - УФИД СД, способных безопасно для человека обеззараживать воздух и поверхности в больших помещениях и в местах скопления людей.

Кроме того, гендиректор Укроборонпрома Айварас Абромавичус отметил, что Николаевская Заря-Машпроект планирует производить дезинфицирующий раствор, а еще около десятка предприятий самостоятельно шьют для своих работников медицинские повязки.

Ранее сообщалось, что киевлян без масок не пустят в автобусы. Количество транспорта увеличивать не будут, а также не будут вводить дополнительные маршруты по линиям метрополитена.

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