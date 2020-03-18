Дефицит продуктов украинцам не грозит - таможня

Фуры с товарами проходят границы без помех, заявили в таможне. Там также напомнили, что 90% продуктов, которые потребляют украинцы - местного производства.

Продукты не исчезнут из полок супермаркетов на время карантина, а карантин не распространяется на фуры с товарами. Об этом сообщила пресс-служба Новой таможни на странице в Facebook.

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“Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Впрочем, это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов ... Чтобы украинцы не боялись, что завтра не будет, чего есть, Таможня ежедневно будет информировать о товарообороте, а также - поступлениях в бюджет“, - отметили в сообщении.

При этом, Новая таможня подчеркнула, что Украина не является критически зависимой от импортируемых продуктов питания, поскольку 90% товаров, которые потребляют украинцы - отечественного производства.

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Также в таможне отметили, что маршруты для фур могут быть перепланированы из одних пунктов пропуска на другие, поскольку около сотни пунктов приостановили свою работу на время карантина. Отмечается, что на границах могут образовываться очереди из грузовиков в связи с их тщательным санитарным контролем, но фуры с товаром курсируют между странами без помех каждый день.

Напомним, на прошлой неделе магазинам и рынкам в Киеве поручили создать стратегический запас продуктов на две недели.

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