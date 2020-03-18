Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дефицит продуктов украинцам не грозит - таможня

Комментариев: 1
Фуры с товарами проходят границы без помех, заявили в таможне. Там также напомнили, что 90% продуктов, которые потребляют украинцы - местного производства.
Продукты не исчезнут с полок супермаркетов
Продукты не исчезнут с полок супермаркетов
Reuters

Продукты не исчезнут из полок супермаркетов на время карантина, а карантин не распространяется на фуры с товарами. Об этом сообщила пресс-служба Новой таможни на странице в Facebook.

Читай также: Киевская таможня переходит в режим работы онлайн

“Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Впрочем, это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов ... Чтобы украинцы не боялись, что завтра не будет, чего есть, Таможня ежедневно будет информировать о товарообороте, а также - поступлениях в бюджет“, - отметили в сообщении.

При этом, Новая таможня подчеркнула, что Украина не является критически зависимой от импортируемых продуктов питания, поскольку 90% товаров, которые потребляют украинцы - отечественного производства.

Читай также: Нефедов рассказал о работе таможни: Паниковать не стоит

Также в таможне отметили, что маршруты для фур могут быть перепланированы из одних пунктов пропуска на другие, поскольку около сотни пунктов приостановили свою работу на время карантина. Отмечается, что на границах могут образовываться очереди из грузовиков в связи с их тщательным санитарным контролем, но фуры с товаром курсируют между странами без помех каждый день.

Напомним, на прошлой неделе магазинам и рынкам в Киеве поручили создать стратегический запас продуктов на две недели. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: таможня, продукты, импорт, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Редкий    18.03.2020, 19:54
Оценка:  -1
Редкий
А кто это всё это будет хавать?Трупы?Так мёртвым ничего не нужно.Нация на краю пропасти.И можно не сомневаться,"весь мир с нами"нам ничем не поможет,т.к.сам сидит в луже.Мы же будем не в луже,а в пропасти.Скоро.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь