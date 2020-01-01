В Фастове люди перекрыли ж/д-пути из-за отмены поездов

Чтобы успокоить протестующих, на место пришлось выезжать городским властям и руководству полиции.

Люди перекрыли пути, не пуская товарные поезда kv.npu.gov.ua

В среду, 18 марта, около 50 человек блокировали движение товарных поездов на станции Фастов Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Читай также: Транспортный коллапс в Одессе: Водители маршруток отказываются работать

Отмечается, что люди были недовольны решением Укрзализныци прекратить пассажирские перевозки в связи с введением общенационального карантина. Прибывшее на железнодорожную станцию руководство Фастовского отделения полиции и представители горсовета провели разъяснительную беседу с гражданами о необходимости таких противоэпидемических мероприятий.

После этого, митингующих доставили в пункт назначения автотранспортом.

Полиция Киевщины призывает граждан отнестись с пониманием к временным ограничениям, не совершать противоправных действий, придерживаться строгих правил эпидрежима и не подвергать себя и окружающих опасности, — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Харькове транспортный коллапс из-за закрытого метро. Карантинные меры в наземном транспорте не соблюдаются, троллейбусы и трамваи ходят переполненные. Люди возмущены.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.