Транспортный коллапс в Одессе: Водители маршруток отказываются работать

Люди штурмуют трамваи и троллейбусы.

В Одессе до 80% маршруток, курсирующих между поселком Котовского, центром Одессы и Таирова, не вышли сегодня на линии. Водители маршруток отказались перевозить пассажиров. Об этом сообщает Думская.

Читай также: В Харькове транспортный коллапс из-за закрытого метро: Реакция людей

В результате горожане буквально штурмуют трамваи и троллейбусы, которые едут переполненными, несмотря на ограничения, введенные горсоветом и Кабмином.

Муниципалитет на ситуацию пока не реагирует.

На данный момент сложившуюся ситуацию обсуждают на сессии горсовета.

Так, заместитель директора департамента транспорта Сергей Щербань объясняет причины саботажа со стороны водителей маршруток.

Водители боятся, что сядет больше десяти пассажиров, а штраф будет 17 тысяч гривен. Это причина того, что 50% транспорта в Одессе не вышло сегодня на маршруты. Мы направили своих инспекторов, чтобы разъяснить людям, как им действовать. Мы в постоянном контакте с руководством всех парков, - заявил Щербань.

Напомним, ранее сообщалось, что киевляне пренебрегают мерами безопасности. Они ездят в транспорте толпой и не носят медицинские маски.

Читай также: Во Львове коронавирус заподозрили у 24 человек

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.