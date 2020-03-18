Зеленский: Зараженный Шахов вчера "голосовал" в ВР

В парламенте вчера голосовала карточка нардепа с коронавирусом, но самого Сергея Шахова в Раде не было, сообщил президент.

Зеленский рассказал, как в Раде голосовала карточка нардепа с коронавирусом пресс-служба ГПУ

В Верховной Раде 17 марта коллеги больного коронавирусом нардепа Сергея Шахова кнопкодавили вместо него, пока самого его там не было. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

"К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера в системе Рада была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги кнопкодавили, к сожалению. Но к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады", - сказал президент.

По словам главы государства, все, кто контактировал с больным коронавирусом Шаховым, установлены и будут протестированы.

"Установлен полный список лиц, с которыми он (Шахов - ред.) контактировал в последнее время. Все они пройдут быстрый тест на коронавирус", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня пресс-служба Минздрава сообщила, что коронавирус обнаружили у нардепа, он находится на самоизоляции в Киевской области. Эту информацию подтвердил сам Шахов.

В Аппарате Рады сообщили, что устанавливают контактировавших с Шаховым, а также проведут санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик.

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