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Зеленский: Зараженный Шахов вчера "голосовал" в ВР

Комментариев: 3
В парламенте вчера голосовала карточка нардепа с коронавирусом, но самого Сергея Шахова в Раде не было, сообщил президент.
Зеленский рассказал, как в Раде голосовала карточка нардепа с коронавирусом
Зеленский рассказал, как в Раде голосовала карточка нардепа с коронавирусом
пресс-служба ГПУ

В Верховной Раде 17 марта коллеги больного коронавирусом нардепа Сергея Шахова кнопкодавили вместо него, пока самого его там не было. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

"К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера в системе Рада была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги кнопкодавили, к сожалению. Но к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады", - сказал президент. 

По словам главы государства, все, кто контактировал с больным коронавирусом Шаховым, установлены и будут протестированы.

"Установлен полный список лиц, с которыми он (Шахов - ред.) контактировал в последнее время. Все они пройдут быстрый тест на коронавирус", - сказал Зеленский.

Напомним, сегодня пресс-служба Минздрава сообщила, что коронавирус обнаружили у нардепа, он находится на самоизоляции в Киевской области. Эту информацию подтвердил сам Шахов.

В Аппарате Рады сообщили, что устанавливают контактировавших с Шаховым, а также проведут санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик.

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Теги: вирусы, Вирус, Верховная Рада, голосование, Владимир Зеленский, кнопкодавы, кнопкодавство, Коронавирус, нардеп, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Rikstal    18.03.2020, 22:29
Оценка:  +9
Rikstal
"быстрый тест" - это сколько дней. 2,3...5? Общанные и разрекламированные Экспрес-тесты уже доехали?
Редкий    18.03.2020, 21:56
Оценка:  -12
Редкий
Раз так,выжечь Раду напалмом немедленно во избежании распространения инфекции!Но никого от туда выводить не нужно.Всё-равно там нет людей.Там лишь инфицированный биомусор.
Путин-Xyйло    18.03.2020, 21:47
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
Зеленский "переквалифицировался" в санитарного врача?
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