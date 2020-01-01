Из Австрии в Украину спецбортом доставили 33 украинца

На борт допустили людей без признаков простуды. Среди эвакуированных - 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста.

В Борисполь привезли украинцев из Австрии president.gov.ua

Самолет президента Украины доставил из Австрии в Международный столичный аэропорт Борисполь 33 украинца, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания на коронавирус.

После прибытия в Киев пассажиров также осмотрят врачи.

Эвакуированые граждане пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность.

На домашний карантин будут отправлены люди без симптомов ОРВИ и с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Ранее несколько десятков граждан Украины в среду, 18 марта, в аэропорту Борисполь пытались попасть на рейс в Германию, несмотря на прекращение авиасообщения с другими странами.

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