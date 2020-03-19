Новости Донбасса 19 марта: Ранены трое бойцов ВСУ

Зафиксировано 15 обстрелов со стороны сепаратистов.

Боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 18 марта, на Донбассе сепаратисты 15 раз нарушили режим “тишины“. Трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“ было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:

дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Павлополя – из 82-мм минометов – 23 мины;

неподалеку Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов;

в районе населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Девять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“, а именно:

трижды рядом с Крымским – из минометов калибра 120 мм – 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

в районе населенного пункта Зайцевое – из минометов калибра 82 мм – 3 мины, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Счастья – из 82-мм минометов – 2 мины;

неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 120 мм – 12 мин;

рядом с Южным – из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела;

вблизи населенного пункта Хутор Свободный – из гранатометов различных систем;

неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм – 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

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С началом этих суток зафиксировано два обстрела – возле населенных пунктов Красногоровка и Новолуганського. Потерь среди украинских военных нет.

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