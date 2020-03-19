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Новости Донбасса 19 марта: Ранены трое бойцов ВСУ

Комментариев: 1
Зафиксировано 15 обстрелов со стороны сепаратистов.
Боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ
Боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ
facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 18 марта, на Донбассе сепаратисты 15 раз нарушили режим “тишины“. Трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. 

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Противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“ было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:

  • дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Павлополя – из 82-мм минометов – 23 мины;
  • неподалеку Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов;
  • в районе населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Девять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“, а именно:

  • трижды рядом с Крымским – из минометов калибра 120 мм – 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • в районе населенного пункта Зайцевое – из минометов калибра 82 мм – 3 мины, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Счастья – из 82-мм минометов – 2 мины;
  • неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 120 мм – 12 мин;
  • рядом с Южным – из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела;
  • вблизи населенного пункта Хутор Свободный – из гранатометов различных систем;
  • неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм – 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины. 

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С началом этих суток зафиксировано два обстрела – возле населенных пунктов Красногоровка и Новолуганського. Потерь среди украинских военных нет.

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Теги: Донбасс, Новости Донбасса, Война, ООС, АТО, Новости АТО
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Комментариев (1)
Афганец    19.03.2020, 09:09
Оценка:  0
Афганец
15 раз обстреляли и всего трое раненых?
Пить в окопах нужно меньше! Эти клоуны - воякы сами себя стреляют!
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