Новости Донбасса 19 марта: Ранены трое бойцов ВСУ
За прошедшие сутки, 18 марта, на Донбассе сепаратисты 15 раз нарушили режим “тишины“. Трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Читай также: На Донбассе сепаратисты пытали священников
Противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“ было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:
- дважды рядом с Песками – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Павлополя – из 82-мм минометов – 23 мины;
- неподалеку Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета – 6 выстрелов;
- в районе населенного пункта Красногоровка – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Девять обстрелов было совершено в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“, а именно:
- трижды рядом с Крымским – из минометов калибра 120 мм – 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- в районе населенного пункта Зайцевое – из минометов калибра 82 мм – 3 мины, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Счастья – из 82-мм минометов – 2 мины;
- неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 120 мм – 12 мин;
- рядом с Южным – из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела;
- вблизи населенного пункта Хутор Свободный – из гранатометов различных систем;
- неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм – 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.
Читай также: РФ запретила въезд жителям ОРДЛО без российских паспортов
С началом этих суток зафиксировано два обстрела – возле населенных пунктов Красногоровка и Новолуганського. Потерь среди украинских военных нет.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Пить в окопах нужно меньше! Эти клоуны - воякы сами себя стреляют!