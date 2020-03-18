На Донбассе сепаратисты пытали священников

Священнослужителей пытали за оказание медицинской помощи украинским военным.

На Донбассе боевики пытали священников за оказание помощи бойцам ВСУ. Открыто уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как сообщается, Офис генпрокурора начал уголовное производство по фактам насилия над священниками на временно оккупированной территории Донецкой области. Уголовное дело отрыто на основании обращения Донецкой епархии ПЦУ о том, что сепаратисты систематически применяют физическое и психологическое насилие в отношении мирян и духовенства.

Двое священников были похищены боевиками, вывезены за пределы населенного пункта и подвергнуты физическому насилию за организацию оказания медицинской помощи раненым украинским военнослужащим, - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что все приведенные факты будут тщательно проверены, а виновные привлечены к уголовной ответственности.

Напомним, ранее в ООН рассказали о пытках в оккупированном Донбассе. В частности, оккупанты используют имитацию казни и удары электрическим током.

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