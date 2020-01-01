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“Только самоизоляция”: в МОЗ заявили о новой волне коронавируса

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Минздрав дал новые рекомендации для украинцев.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Украина вышла на второй уровень передачи смертельной коронавирусной инфекции COVID-19 - внутригосударственный.

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Об этом заявил представитель Минздрава, директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник во время сегодняшнего брифинга, передает "112 Украина".

Он отметил, что обсервация для прибывших из-за границы граждан уже нецелесообразна.

К сожалению, мы вышли на второй уровень передачи инфекции - внутри страны, - сказал он.

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Колесник отметил, что метод обсервации прибывших из-за границы граждан уже не имеет эффективновно, как раньше.

Уже местное заражения. Только самоконтроль, самоизоляция и самосознание, - сказал чиновник.

Напомним, Разумков сдал тест на вирус COVID-19. Медики протестировали председателя Верховной Рады на коронавирус.

 

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Теги: коронавирус, МОЗ, Украина, волна коронавируса
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