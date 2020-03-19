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Ермак может пройти тест на коронавирус

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Глава ОП контактирует с большим количеством людей.
Глава ОП Андрей Ермак
Глава ОП Андрей Ермак
Офис Президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак может пройти тест на коронавирус SARS-CoV-2, провоцирующий болезнь COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в руководстве Офиса президента.

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Отмечается, что на данный момент нет подтверждений, что Ермак намерен пройти тест, однако это возможно в будущем. 

"Это было бы правильно сделать, ведь большое количество людей проходило через приемную. Конечно, это возможно. Не исключено, что глава ОП может пройти тест на коронавирус", - цитирует издание источника.

Напомним, ранее тест на коронавирус прошел председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Теги: Ермак, Коронавирус, тест, Офис президента
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Комментариев (1)
ПродувКротов    19.03.2020, 14:14
Оценка:  +1
ПродувКротов
....и детектор лжи на предмет предательства . Это надо сделать обязательно.
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