Глава ОП контактирует с большим количеством людей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак может пройти тест на коронавирус SARS-CoV-2, провоцирующий болезнь COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в руководстве Офиса президента.

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Отмечается, что на данный момент нет подтверждений, что Ермак намерен пройти тест, однако это возможно в будущем.



"Это было бы правильно сделать, ведь большое количество людей проходило через приемную. Конечно, это возможно. Не исключено, что глава ОП может пройти тест на коронавирус", - цитирует издание источника.



Напомним, ранее тест на коронавирус прошел председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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