Канада готова дать Украине медоборудование для борьбы с COVID-19

Зеленский и Трюдо обсудили по телефону совместную борьбу с коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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Владимир Зеленский выразил поддержку Джастину Трюдо и его семье, пожелав скорейшего выздоровления от коронавируса жене канадского премьера Софи.

Президент проинформировал собеседника о мерах, предпринимаемых Украиной для защиты населения от распространения вируса. Была отмечена готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержке в борьбе с распространением заболевания.

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Джастин Трюдо подчеркнул, что Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты. Он также пообещал Владимиру Зеленскому содействие в вывозе из Канады граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

Напомним, правительство Канады приняло решение о закрытии границ в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Граница с США пока останется открытой, но только для канадцев и американцев.

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