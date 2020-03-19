В Николаеве средь бела дня подожгли райотдел

Довольно серьезный пожар пришлось ликвидировать трем пожарным рассчетам.

На весь экран Свернуть

В четверг, 19 марта, в Заводском райотделе полиции Николаева вспыхнул пожар. Горели несколько комнат общей площадью около 20 квадратных метров, сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читай также: В Киеве загорелся жилой дом

Отмечается, что пожар начался в бытовых помещениях райотдела около 13:00. Тушить огонь прибыли 12 спасателей на трех автомобилях. Спустя час пожар удалось ликвидировать.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, по предварительной информации, причиной возгорания стал поджог. Открыто уголовное производство по ст. 194 “Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога“, что наказывается лишением свободы на срок от трех до 15 лет.

Напомним, в Киеве произошел пожар на химзаводе Укроргсинтез. Пожар возник в ангаре размером 15х70 м, расположенном вплотную к трехэтажному зданию склада, поэтому существовала угроза распространения пламени.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.