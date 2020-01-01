Появились результаты экспресс-теста на COVID-19 у супругов на Житомирщине

Два пенсионера из Брусилова заболели после контакта с умершей от COVID-19. Экспресс-тест не подтвердил у супругов коронавирус.

Супругам еще будут проводить лабораторные исследования на коронавирус

В Житомирской области у двух пенсионеров, контактировавших с умершей от COVID-19 женщиной, экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщил начальник Житомирского облуправления здравоохранения Николай Суслик, передает УНИАН.

"У двух пенсионеров из Брусилова, которых госпитализировали в Коростышевскую райбольницу, тест на коронавирус отрицательный, но еще будут проводиться лабораторные исследования", - отметил он.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине заболели супруги, контактировавшие с умершей от COVID-19. Мужчина и женщина пытались лечиться самостоятельно, но их состояние ухудшилось – поднялась температура, появились одышка и кашель.

Напомним, что ранее в Украине зафиксировали два новых случая коронавируса: один - в Киеве, второй - в Житомире.

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