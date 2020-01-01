Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Появились результаты экспресс-теста на COVID-19 у супругов на Житомирщине

Комментариев: 0
Два пенсионера из Брусилова заболели после контакта с умершей от COVID-19. Экспресс-тест не подтвердил у супругов коронавирус.
Супругам еще будут проводить лабораторные исследования на коронавирус
Супругам еще будут проводить лабораторные исследования на коронавирус

В Житомирской области у двух пенсионеров, контактировавших с умершей от COVID-19 женщиной, экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщил начальник Житомирского облуправления здравоохранения Николай Суслик, передает УНИАН.

"У двух пенсионеров из Брусилова, которых госпитализировали в Коростышевскую райбольницу, тест на коронавирус отрицательный, но еще будут проводиться лабораторные исследования", - отметил он.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине заболели супруги, контактировавшие с умершей от COVID-19. Мужчина и женщина пытались лечиться самостоятельно, но их состояние ухудшилось – поднялась температура, появились одышка и кашель.

Напомним, что ранее в Украине зафиксировали два новых случая коронавируса: один - в Киеве, второй - в Житомире.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Вирус, заболевание, заболевания, Житомирская область, супруги, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь