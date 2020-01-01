Жители Днепра, зараженные COVID-19, были во Франции

Они посещали страны в целях туризма.

В Днепре зафиксировано два первых официально подтвержденных случая коронавируса. По предварительной информации, это супружеская пара, которая недавно вернулась из Франции.

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Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на главу Днепропетровской облгосадминистрации Александра Бондаренко

Губернатор Днепропетровской области рассказал, что супруги сами решили обратиться в больницу. Там их разместили в специальных инфекционных боксах. Ни у мужчины, ни у женщины повышенной температуры не наблюдается. Их состояние оценивается как стабильное.

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Кроме того, Бондаренко заверил, что в больнице, где находятся инфицированные, есть все аппараты, лекарства и необходимые средства защиты. На территории Днепропетровской области определены две госпитальные базы для зараженных азиатским вирусом: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница. В двух медучреждениях вместе 430 коек.

Губернатор уверен, что область готова к пандемии коронавируса.

Напомним, в Украине сделали меньше всего тестов на COVID-19 в мире. Всего 500 тестов использовали за время пандемии.

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