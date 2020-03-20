В Украине сделали меньше всего тестов на COVID-19 в мире

Всего 500 тестов использовали за время пандемии.

С момента начала пандемии коронавируса в Украине сделали меньше всего в мире тестов на COVID-19. По состоянию на 17 марта - их всего 500 штук.

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Об этом сообщает мировой сервис Our world in data.

К слову, в РФ сделали также относительно немного тестов, если сравнить с числом населения - 116 061 штуку. В Армении, например, за время пандемии коронавируса сделали почти 700, а в Польше - почти 8 000.

В лидерах по количеству проведенных тестирований Италия, где стремительно возросла смертность от коронавируса. Там сделали почти 150 000 тестов. В Великобритании - более 50 000, в Китае - больше 320 000.

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Почти столько же, как в Украине, тестов сделали в Новой Зеландии (584 тестов) и Пакистане (531 тест).

Напомним, число жертв коронавируса превысило 10 тысяч. Всего за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 25700 человек, умерли - 1220, выздоровели - 1913.

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