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Сегодня из Киева в Китай вылетит грузовой самолет за медицинским грузом

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Грузовой военный самолет вылетит за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием.
ИЛ 76 вылетит сегодня из Борисполя
ИЛ 76 вылетит сегодня из Борисполя
Андрей Мотовиловец/Facebook

20 марта из Борисполя в Китай вылетает военный грузовой самолет ИЛ 76, на котором в Украину будет доставлен медицинский грузом, необходимый для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Слуги народа" Андрей Мотовиловец. 

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"Военный грузовой самолет ИЛ 76 вскоре взлетает из аэропорта "Борисполь" в Гуанчжоу, Китай. В 11.00 в субботу борт примет медицинский груз - лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз", - написал нардеп.

Мотовиловец поблагодарил Офису Президента, бизнесменам и министрам за огромные усилия, которые помогли осуществить передачу ценного груза Украине.

"Это лишь первый полет, на следующей неделе будет еще один. Все будет хорошо. Берегите себя", - отметил он.

Андрей Мотовиловец/Facebook



Напомним, на данный момент  Украине сделали меньше всего тестов на COVID-19 в мире.

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Теги: Мотовиловец, Китай, Коронавирус
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