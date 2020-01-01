Сегодня из Киева в Китай вылетит грузовой самолет за медицинским грузом

Грузовой военный самолет вылетит за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием.

20 марта из Борисполя в Китай вылетает военный грузовой самолет ИЛ 76, на котором в Украину будет доставлен медицинский грузом, необходимый для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Слуги народа" Андрей Мотовиловец.

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"Военный грузовой самолет ИЛ 76 вскоре взлетает из аэропорта "Борисполь" в Гуанчжоу, Китай. В 11.00 в субботу борт примет медицинский груз - лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз", - написал нардеп.



Мотовиловец поблагодарил Офису Президента, бизнесменам и министрам за огромные усилия, которые помогли осуществить передачу ценного груза Украине.



"Это лишь первый полет, на следующей неделе будет еще один. Все будет хорошо. Берегите себя", - отметил он.

Андрей Мотовиловец/Facebook





Напомним, на данный момент Украине сделали меньше всего тестов на COVID-19 в мире.

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