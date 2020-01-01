"Я уговорил маму не выходить из дома", - Зеленский о карантине

Зеленский призвал украинцев относиться серьезно к карантину и помогать пожилым родственникам, которые находятся в группе риска.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев заботиться о пожилых родственниках в условии пандемии коронавируса, обеспечить их всем необходимым или заказать для них онлайн-доставку еды и лекарств. Об этом президент заявил в своем видеообращении 20 марта.

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"Знаете, сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я очень прошу ее оставаться дома. И все эти дни она не очень слушается. Говорит: "Лучше мне никто не выберет нужные продукты". Но, в конце концов, мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости. Друзья! Позвоните своим родителям, своим бабушкам и дедушкам. Привезите им все необходимое. Или закажите им онлайн-доставку продуктов и лекарств. Научите их и самих заказывать такую ​​онлайн-доставку. Сделайте все, чтобы минимизировать их выход на улицу и контакты в магазинах, банках, на почте. Попросите их оставаться дома. Не давайте вирусу шансов", - рассказал Зеленский.

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Президент отметил важность соблюдения строгих карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего острую респираторную болезнь COVID-19.



"Дорогие украинцы! Эгоизм - это побратим коронавируса. Сегодня мы не имеем права думать только о собственных нуждах. И не можем допустить, чтобы миллион украинцев заболели одновременно. Такого не выдержит ни одна медицинская система, ни одной страны. Наша общая задача - максимально уменьшить распространение вируса. И лучший способ для этого - быть дома. Этим вы заботитесь о самых слабых, о тех, кто в зоне риска. Оставайтесь дома и будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю всем вам 36,6!" - сказал Зеленский.





Напомним, Зеленский сообщил о первом выздоровевшем от коронавируса украинце.

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