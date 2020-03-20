В январе от гриппа и пневмонии в Украине погиб 621 человек – Госстат

Однако лидерство по общему количеству смертей удерживают болезни сердца.

За один только январь пневмония убила более 600 украинцев depositphotos.com

В январе 2020 года от гриппа и пневмонии в Украине умер 621 человек. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

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Всего за первый месяц года от различных заболеваний органов дыхания в стране скончались 1203 человека. При этом от туберкулеза в январе умерли 309 человек, от заболеваний, вызванных ВИЧ, - 295 человек.

Самые высокие показатели среди причин смерти украинцев в январе дали ишемическая болезни сердца (25053 случая), цереброваскулярные болезни (7122) и злокачественные новообразования (7040).

Напомним, по состоянию на текущий момент в Украине подтверждены 3 случая смерти от коронавируса COVID-19. Позавчера от этой инфекции скончалась жительница Ивано-Франковска.

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