Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В январе от гриппа и пневмонии в Украине погиб 621 человек – Госстат

Комментариев: 1
Однако лидерство по общему количеству смертей удерживают болезни сердца.
За один только январь пневмония убила более 600 украинцев
За один только январь пневмония убила более 600 украинцев
depositphotos.com

В январе 2020 года от гриппа и пневмонии в Украине умер 621 человек. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Читай также: С начала эпидсезона от гриппа в Украине умерли 66 человек

Всего за первый месяц года от различных заболеваний органов дыхания в стране скончались 1203 человека. При этом от туберкулеза в январе умерли 309 человек, от заболеваний, вызванных ВИЧ, - 295 человек.

Самые высокие показатели среди причин смерти украинцев в январе дали ишемическая болезни сердца (25053 случая), цереброваскулярные болезни (7122) и злокачественные новообразования (7040).

Напомним, по состоянию на текущий момент в Украине подтверждены 3 случая смерти от коронавируса COVID-19. Позавчера от этой инфекции скончалась жительница Ивано-Франковска.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: грипп, пневмония, болезни, смерть, туберкулез, Госстат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    20.03.2020, 19:27
Оценка:  -1
Антибес
С гриппом понятно.А пневмонию может легко вызвать коронавирус.Но власти невыгодно рассказывать об истинном количестве умерших от коронавируса.Чтобы не показывать лишний раз свою беспомощность.Но это ничего не меняет.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь