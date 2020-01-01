"Это признак неуверенности": В МИД прокомментировали визит Путина в Крым

В МИД Украины отреагировали на очередной визит Путина в Крым.

Визиты президента Российской Федерации Владимира Путина в аннексированный Крым являются "признаком неуверенности". Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Радио Свобода.

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"Вообще я считаю, что визиты Путина в Крым – это признак неуверенности. Потому что когда ты уверен в том, что у тебя все там хорошо и все нормально, ты не ездишь туда регулярно, чтобы своим личным присутствием "вдохновлять" и решать какие-то проблемы. То, что он постоянно туда наведывается, то это признак того, что есть неуверенность, нужно еще кому-то что-то доказывать. И они это делают", – сказал Кулеба.



Глава внешнеполитического ведомства Украины подчеркнул, что МИД постоянно реагирует на визиты Путина в Крым



"Мы рефлексируем, выражаем протест, информируем партнеров. По сути это все накопление такой юридической базы для подтверждения дальнейшей позиции", – отметил он.



Напомним, посол Великобритании рассказал, что страна никогда не признает аннексию Крыма.

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