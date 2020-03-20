В Украине резко выросло число зараженных COVID-19

Официально в Украине подтверждено 39 случаев коронавирусов. В Черновицкой области за день зафиксировали 10 зараженных.

По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области.

Сейчас в Украине три летальных исхода от коронавируса.

Также сообщается, что пациент, у которого первого было зафиксировано COVID-19, уже выздоровел.

В Черновцах рассказали о новых больных COVID-19

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