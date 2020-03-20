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В Украине резко выросло число зараженных COVID-19

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Официально в Украине подтверждено 39 случаев коронавирусов. В Черновицкой области за день зафиксировали 10 зараженных.
В Украине растет число заразившихся коронавирусом
В Украине растет число заразившихся коронавирусом

По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области.

Сейчас в Украине три летальных исхода от коронавируса.

Также сообщается, что пациент, у которого первого было зафиксировано COVID-19, уже выздоровел.

В Черновцах рассказали о новых больных COVID-19

Напомним, на Буковине власти призвали самоизолироваться 1500 граждан, которые вернулись из-за границы.

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Теги: вирусы, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, Коронавирус, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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oltim24    20.03.2020, 22:58
Оценка:  +1
oltim24
У нас народ - это стадо придурков. Вместо того чтобы сидеть по домам, ведь объявлен карантин, шляются где попало. Особенно много детей на улице. Жлобы, они и в Африке жлобы. Таков, в основном, менталитет украинского народа.
Антибес    20.03.2020, 22:57
Оценка:  -9
Антибес
Так это ещё тесты массово не подвезли.В реальности заражённых уже сейчас тысячи.И с каждым днём их становится всё больше и больше.
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