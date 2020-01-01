Режим ЧП не исключен по всей Украине - МВД

В Украине количество зараженных коронавирусом возросло до 41 человека. Два новых случая зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях.

В случае массового распространения COVID-19, украинская власть готова ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины. Об этом, в пятницу, 20 марта, в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером на канале Украина заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Если мы увидим по динамике, что нам такими ограничительными карантинными мерами не удается остановить развитие вируса, тогда президент и СНБО могут принять решение о введении чрезвычайного положения", - отметил Геращенко.

По его словам, пандемия коронавируса во многом напоминает эпидемию испанского гриппа в 1918 - 1920 годах.

"Если в мире заболеет миллиард человек, может погибнуть 50-60 миллионов. Если в Украине заболеет 10 миллионов человек могут погибнуть 500-600 тысяч человек", - предупредил Геращенко.

Ранее Национальная полиция заявила, что с начала карантина составила 613 административных протоколов по статье "нарушение правил карантина людей".

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