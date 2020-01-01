Борт прибудет в Киев 22 марта. Он доставит из КНР экспресс-тесты, маски, аппараты ИВЛ и другие средства для борьбы с COVID-19.

В Китае загрузили самолет Вооруженных сил Украины, который вечером 22 марта доставит в Киев медицинские средства для борьбы с коронавирусом. Об этом 22 марта сообщил в Facebook народный депутат Андрей Мотовиловец, который вылетел в КНР для координации действий.

Как отметил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, борт ожидают в Киеве вечером в воскресенье.

"Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ и другие средства Это только первая партия. Следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом", - написал он в Facebook.

Загрузка борта происходила в китайском городе Гуанчжоу, уточнил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

Cмотрите фотогалерею: В Китае загрузили самолет ВСУ

Ранее сообщалось, что в Китай вылетел грузовой самолет Ил-76, который привезет в Украину медицинский груз, необходимый в условиях распространения коронавируса.

Напомним, в Украине на 21 марта официально подтверждены 47 случаев коронавируса, из них три закончились смертью и один - выздоровлением.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet