Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине продавали поддельные тесты на COVID-19

Комментариев: 0
Мужчина с помощью мессенджераза 750 гривен продавал тесты, которые не получили декларацию о соответствии в Украине.
Злоумышленник заплатит 17,5 тыс. гривен штрафа
Злоумышленник заплатит 17,5 тыс. гривен штрафа
пресс-служба МВД

Полицейские пресекли противоправную деятельность злоумышленника, осуществлявшего продажу несертифицированных в Украине тестов для определения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"Фигурант с помощью мессенджера осуществлял продажу тестов, которые не получили декларацию о соответствии в Украине. Цена одного такого теста - около 750 гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские составили на мужчину административный протокол и изъяли около 300 единиц товара.

Согласно решению суда, злоумышленник заплатит 17,5 тыс. гривен штрафа.

Ранее сообщалось, что Институт молекулярной биологии и генетики НАН разработал тест-системы для диагностики коронавируса.
 
Напомним, на 21 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев коронавируса, из них три закончились смертью и один - выздоровлением.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, вирусы, Вирус, тесты, полиция, тест, контрафакт, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь