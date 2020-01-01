В Украине продавали поддельные тесты на COVID-19

Мужчина с помощью мессенджераза 750 гривен продавал тесты, которые не получили декларацию о соответствии в Украине.

Полицейские пресекли противоправную деятельность злоумышленника, осуществлявшего продажу несертифицированных в Украине тестов для определения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"Фигурант с помощью мессенджера осуществлял продажу тестов, которые не получили декларацию о соответствии в Украине. Цена одного такого теста - около 750 гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские составили на мужчину административный протокол и изъяли около 300 единиц товара.

Согласно решению суда, злоумышленник заплатит 17,5 тыс. гривен штрафа.

Напомним, на 21 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев коронавируса , из них три закончились смертью и один - выздоровлением.

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