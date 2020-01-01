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В МОЗ опровергли свое заявление о "выздоровлении" 8 человек от COVID-19

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В Минздраве ошиблись с данными о выздоровлении пациентов с COVID-19.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Министерстве здравоохранения Украины опровергли информацию о том, что по состоянию на 22 марта в Черновицкой области от коронавирусной болезни вылечились 8 человек. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале МОЗ, на котором ранее появилась информация о 8 "выздоровевших". 

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Отмечается, что у этих 8 человек изначально было подозрение на болезнь, однако диагноз не подтвердился.

"У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве также напомнили, что по состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 47 подтвержденных случаев COVID-19.1 человек вылечился, 43 проходят лечение, и 3 умерли от осложнений болезни. 



Напомним, Минздрав ввел правила для вернувшихся в Украину.

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Теги: минздав, Коронавирус, МОЗ
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