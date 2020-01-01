В Черновицкой области выздоравливает второй пациент с коронавирусом

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19.

Анализы на коронавирус пациента из Буковины, у которого обнаружили заражение, впервые после подтверждения диагноза дали отрицательный результат на Covid-19, Укринформу рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"У пациента номер два, у которого подтвердился диагноз заболевание коронавирусом, анализы впервые показали отрицательный результат. Через двое суток будем снова направлять его анализы на исследование. И если также будет отрицательный результат на Covid-19, это означает, что у нас уже второй пациент выздоровел от этой болезни", — сказала Гусак.