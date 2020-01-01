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В Черновицкой области выздоравливает второй пациент с коронавирусом

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Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19.
Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине
РБК-Украина
 
Анализы на коронавирус пациента из Буковины, у которого обнаружили заражение, впервые после подтверждения диагноза дали отрицательный результат на Covid-19, Укринформу рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
 
"У пациента номер два, у которого подтвердился диагноз заболевание коронавирусом, анализы впервые показали отрицательный результат. Через двое суток будем снова направлять его анализы на исследование. И если также будет отрицательный результат на Covid-19, это означает, что у нас уже второй пациент выздоровел от этой болезни", — сказала Гусак.
 
 
Всего в стране зафиксировано 47 случаев заболевания. C начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19: 47 подтверждено, 441 результат отрицательный, 43 образца исследуют. Вирусологическая референс-лаборатория ЦОС исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, но и контактных лиц. В общем исследовано более 790 образцов.
 
Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин ввел в Украине трехнедельный карантин, который продлится до 3 апреля 2020 года.
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Теги: Коронавирус, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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