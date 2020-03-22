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В Украине зафиксировано еще 16 случаев Covid-19

Комментариев: 1
Всего за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.
В Украине растет число заболевших
В Украине растет число заболевших
 
По состоянию на вечер воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 63 случая заболевания коронавирусом, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире Украина 24.
 
"По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", — сказал он.
 
Всего за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.
 
Ранее было известно о 47 случаях заболевания в Украине.
 
Напомним, что в Черновицкой области выздоравливает второй пациент с коронавирусом.
 
 
 
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Теги: Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ШоколадныйБоx    22.03.2020, 22:48
Оценка:  -22
ШоколадныйБоx
Люди массово умирают.Более 1500 человек в день.Сколько из них умирает из-за коронавируса никто не знает.Посмертнй экспертизы на коронавирус у нас нн делают.Ведь тестов не хватает далеко не всем живым.Про число зараженных и речи нет.Но наверняка оно огромно.
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