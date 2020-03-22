В Украине зафиксировано еще 16 случаев Covid-19
Всего за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.
По состоянию на вечер воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 63 случая заболевания коронавирусом, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин в эфире Украина 24.
"По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", — сказал он.
Всего за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.
Ранее было известно о 47 случаях заболевания в Украине.
Напомним, что в Черновицкой области выздоравливает второй пациент с коронавирусом.
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