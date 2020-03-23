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НБУ предлагает отказаться от налички

Комментариев: 2
Из-за коронавируса регулятор предложил выплачивать зарплаты и пенсии только в безналичной форме.
Нацбанк предлагает перевести все расчеты на безнал
Нацбанк предлагает перевести все расчеты на безнал
Getty Images

Национальный банк Украины предлагает перевести все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и другие в безналичную форму, говорится в письме НБУ “О режиме работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса”.  Об этом, в воскресенье, 22 марта, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в письме, Национальный банк с этой целью обратится к Кабинету министров Украины и органам местного самоуправления.

НБУ предлагает "перевод всех организаций, предприятий, физических лиц - получателей денежной помощи и т. п. из средств государственного и местных бюджетов - на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат и субвенций па выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками".

Ранее НБУ сообщил, что во всех банковских отделениях начнут мерять температуру клиентам. 

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Теги: банки, зарплаты, НБУ, Нацбанк, наличные, соцвыплаты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мистериокс    23.03.2020, 03:07
Оценка:  -5
Мистериокс
Какие зарплаты!Больше половины дома сидят и ни хера им за это никто не платит.Бабло закончится-начнутся голодные бунты.Про оплату за коммуналку в этом году забудьте.Никто в еде себя не ущемит в угоду этой оплате.А начнете из-за этого возбухать-первыми на небо.
Graddfeydd    23.03.2020, 03:01
Оценка:  +7
Graddfeydd
А "благодарность" мед. персоналу тоже безналом переводить, если кто из близких, не дай Бог, в больницу загремит?

Бесплатно у нас только патологоанатомы принимают...
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