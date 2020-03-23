НБУ предлагает отказаться от налички

Из-за коронавируса регулятор предложил выплачивать зарплаты и пенсии только в безналичной форме.

Национальный банк Украины предлагает перевести все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и другие в безналичную форму, говорится в письме НБУ “О режиме работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса”. Об этом, в воскресенье, 22 марта, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в письме, Национальный банк с этой целью обратится к Кабинету министров Украины и органам местного самоуправления.

НБУ предлагает "перевод всех организаций, предприятий, физических лиц - получателей денежной помощи и т. п. из средств государственного и местных бюджетов - на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат и субвенций па выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками".

Ранее НБУ сообщил, что во всех банковских отделениях начнут мерять температуру клиентам.

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