Парламент может провести внеочередное заседание не раньше 25 марта- СМИ

Заседание Рады может пройти не раньше среды.

Народные депутаты могут собраться на внеочередное заседание Верховной Рады не раньше 25 марта. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источники в Верховной Раде.

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Издание утверждает, что нардепы не смогут собраться на внеочередное заседание во вторник, 24 марта, как планировалось ранее.



"Самое ранее - это среда" - сообщил источник издания.



Отметим, что спикер парламента Дмитрий Разумков провел совещание по внеочередному заседанию ВР. По информации РБК-Украина, там обсуждался формат внеочередного заседания. Заседание не сможет пройти дистанционно, так как нардепы не успели утвердить законопроект о работе Рады в режиме видеоконференции.



Напомним, нардепы готовятся к удаленному голосованию в онлайн-режиме.

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