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Парламент может провести внеочередное заседание не раньше 25 марта- СМИ

Комментариев: 3
Заседание Рады может пройти не раньше среды.
Рада может собраться 25 марта
Рада может собраться 25 марта
пресс-служба ВР

Народные депутаты могут собраться на внеочередное заседание Верховной Рады не раньше 25 марта. Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на источники в Верховной Раде.

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Издание утверждает, что нардепы не смогут собраться на внеочередное заседание во вторник, 24 марта, как планировалось ранее.

"Самое ранее - это среда" - сообщил источник издания.

Отметим, что спикер парламента Дмитрий Разумков провел совещание по внеочередному заседанию ВР. По информации РБК-Украина, там обсуждался формат внеочередного заседания. Заседание не сможет пройти дистанционно, так как нардепы не успели утвердить законопроект о работе Рады в режиме видеоконференции.

Напомним, нардепы готовятся к удаленному голосованию в онлайн-режиме.

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Теги: рада, заседание, Парламент
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Комментариев (3)
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БийКацапів    23.03.2020, 14:28
Оценка:  0
БийКацапів
А квк Клоун собирается помогать безработным семьям на карантине? Что-то молчит он, как будто Коломойский вставил ему свою шишку в ротяку.
БийКацапів    23.03.2020, 14:25
Оценка:  0
БийКацапів
Вот это запара, а ЗЕлепуха пообещал продать украинскую землю Коломойским и Боголюбовым побыстрее . Тепер ему придётся только застрелиться.
ПродувКротов    23.03.2020, 14:09
Оценка:  +5
ПродувКротов
Закройте парламент и не злите людей на карантине. Иначе страна прахом пойдет .Не будьте совсем уж уродами мля.
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