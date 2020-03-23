Депутат от ОПЗЖ заразился коронавирусом, - СМИ

СМИ пишут о том, что уже третий депутат заразился коронавирусом.

У депутата из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Александра Лукашева зафиксировали заражение коронавирусом.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что первые тесты Лукашева были отрицательные. Между тем, вчера, 22 марта, пришло подтверждение о коронавирусе из последнего забора биоматериала.

На прошлой неделе у Лукашева была высокая температура, а сегодня он чувствует себя хорошо.

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На внеочередном заседании Рады 17 марта нардепа Лукашева не было. Последний раз он был на заседании образовательного комитета 10 марта.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Горбенко заразился вирусом COVID-19. Депутата госпитализировали.

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