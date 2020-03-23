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Депутат от ОПЗЖ заразился коронавирусом, - СМИ

Комментариев: 6
СМИ пишут о том, что уже третий депутат заразился коронавирусом.
Александр Лукашев
Александр Лукашев
zagittya.com.ua

У депутата из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Александра Лукашева зафиксировали заражение коронавирусом.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что первые тесты Лукашева были отрицательные. Между тем, вчера, 22 марта, пришло подтверждение о коронавирусе из последнего забора биоматериала.

На прошлой неделе у Лукашева была высокая температура, а сегодня он чувствует себя хорошо.

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На внеочередном заседании Рады 17 марта нардепа Лукашева не было. Последний раз он был на заседании образовательного комитета 10 марта.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Горбенко заразился вирусом COVID-19. Депутата госпитализировали.

 

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Теги: коронавирус, Лукашев, Рада, заражение
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Комментариев (6)
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navigator2    23.03.2020, 14:28
Оценка:  0
navigator2
хоть маленька хороша новина
БийКацапів    23.03.2020, 14:06
Оценка:  +3
БийКацапів
Ему будет полезно скинуть килограммов 50.
БийКацапів    23.03.2020, 14:06
Оценка:  0
БийКацапів
Желаю ему быстрейшего выздоровления до смерти.
leonidis4e    23.03.2020, 13:58
Оценка:  +1
leonidis4e
Хоть какае-то хорошая новость
SINOBI-LIFE    23.03.2020, 13:53
Оценка:  +11
SINOBI-LIFE
Жаль что не вся фракция и их избиратели!!!
Брюква_и_Клюква    23.03.2020, 13:37
Оценка:  +15
Брюква_и_Клюква
Зря он проигнорировал сообщение ВОЗ, что вирус передается с фекальными массами.
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