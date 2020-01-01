Нардепы будут готовиться к удаленному голосованию: Подробности

Законопроект №3250 предусматривает работу парламентариев в режиме видеоконференции.

В понедельник, 23 марта, народные депутаты Украины будут тестировать возможность удаленного голосования с помощью планшетов. Об этом агентству УНИАН сообщила замглавы фракции “Слуга народа“ Евгения Кравчук.

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Нардеп заявила, что это связано с законопроектом о проведении заседаний Верховной Рады и парламентских комитетов в режиме видеоконференции на время карантина.



“Мы сначала, прежде чем выносить его на рассмотрение комитета, или, тем более, в зал, хотим выяснить, насколько это все реалистично с технической точки зрения. Мы определили, я думаю, должно быть не менее 20 депутатов, чтобы они с планшетов подключились и по видеосвязи (протестировали)“, - отметила она.

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Кравчук рассказала, что в рамках видео-голосования каждый нардеп должен будет верифицировать свою личность и во время голосования не жать на кнопки, а подтвердить словами, за какое решение он голосует.



“Насколько я поняла, в зале все равно должны находиться спикер парламента, первый вице-спикер – как минимум. И члены Счетной комиссии“, - отметила она.

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Нардеп подчеркнула, что такое голосование займет много времени. По ее словам, технической подготовкой занимается глава фракции “Слуга Народа“ Давид Арахамия. Для этого он связывался с представителями компании Microsoft, чтобы определить возможность качественной конференц-связи для такого количества людей.



Кравчук также отметила, что законопроект о работе Рады в режиме видеоконференции будет использован в особых случаях. Кроме того, по словам нардепа, рассматривался вариант голосования на открытом пространстве, к примеру, на стадионе.

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“Если мы просто физически или по количеству больных не сможем собраться, или если большая часть будет на самоизоляции из-за контакта с больным. То есть, это такой перестраховочный вариант, чтобы Верховная Рада не утратила вообще свою функциональность...Когда можно сделать большой промежуток между депутатами. Они бы голосовали руками, и это все бы считалось. Но если бы там были дополнительные средства защиты“, - добавила нардеп.



Отметим, что автором законопроекта №3250 (Об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний парламента и заседаний его комитетов в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни является первый вице-спикер парламента, “Слуга Народа“ Руслан Стефанчук.



Напомним, нардепа Вельможного проверяют на коронавирус.

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