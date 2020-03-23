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Шахов заявил, что его дети уже переболели коронавирусом

Комментариев: 3
Нардеп сделал новое заявление.
Сергей Шахов
Сергей Шахов
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Народный депутат Украины от группы "Доверие" Сергей Шахов, который вместе с супругой заразился коронавирусом COVID-19, заявил, что его дети якобы тоже подхватили вирус, но это было уже давно.

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Об этом он рассказал в прямом эфире на своей Facebook-странице.

По его словам, с детьми сегодня все в порядке. Они якобы переболели коронавирусом еще за месяц до того, как о нем начали говорить.

Дети, как я уже сообщал всем, переболели еще за месяц до того, как начали говорить о коронавирусе, когда такое слово появилось. Была температура 40 градусов, ставили диагноз ОРВИ, но я уверен, что это был тот самый коронавирус, - сказал Шахов.

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Напомним, зараженному коронавирусом нардепу Шахову стало “трудно дышать”. Шахов вышел на связь из больницы.

 

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Теги: Шахов, нардеп, дети, коронавирус
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    23.03.2020, 16:57
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Он уверен? Он врач? А разве при коронавирусе бывает такая температура?
Агент_Смитт    23.03.2020, 16:52
Оценка:  -6
Агент_Смитт
Он больной человек, зачем печатать этот бред.
СтальнаяКрыса    23.03.2020, 16:40
Оценка:  +12
СтальнаяКрыса
А что дети Шахова тоже ездили с ним за границу? Если болели месяц или более назад, то он мог от них заразиться.
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