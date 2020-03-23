Шахов заявил, что его дети уже переболели коронавирусом

Нардеп сделал новое заявление.

Народный депутат Украины от группы "Доверие" Сергей Шахов, который вместе с супругой заразился коронавирусом COVID-19, заявил, что его дети якобы тоже подхватили вирус, но это было уже давно.

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Об этом он рассказал в прямом эфире на своей Facebook-странице.

По его словам, с детьми сегодня все в порядке. Они якобы переболели коронавирусом еще за месяц до того, как о нем начали говорить.

Дети, как я уже сообщал всем, переболели еще за месяц до того, как начали говорить о коронавирусе, когда такое слово появилось. Была температура 40 градусов, ставили диагноз ОРВИ, но я уверен, что это был тот самый коронавирус, - сказал Шахов.

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Напомним, зараженному коронавирусом нардепу Шахову стало “трудно дышать”. Шахов вышел на связь из больницы.

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