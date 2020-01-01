Кабмин Гончарука не игнорировал письмо СНБО о коронавирусе – Милованов

Экс-министр экономики рассказал, как предыдущий Кабмин реагировал на приближающуюся угрозу.

Правительство Алексея Гончарука не проигнорировало письмо Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о необходимости принять экстренные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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“В соцсетях и СМИ распространяются фейки, что якобы правительство Гончарука не отработало письмо СНБО и не было готово к пандемии. Это неправда... На самом деле, все сработали быстро, вовремя, имели несколько сценариев действий, а также моментально разработали и начали вводить план действий“, - написал он.

Милованов опубликовал поручения Гончарука, составленные на следующий день после получения из письма СНБО, а также решение правительства об утвержденном плане действий.

Тимофей Милованов/Фейсбук

Тимофей Милованов/Фейсбук

А штаб был создан вообще 24-го (января - ред.), за неделю до письма СНБО, - подчеркнул экс-министр.

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По его словам, именно Минэкономики фактически первым среди государственных органов начало всеукраинскую кампанию через Госпотребслужбу и Государственную службу труда о мерах, которые нужно соблюдать для недопущения распространения коронавируса на основе рекомендаций ВОЗ и Минздрава.

Минэкономики рассматривало три сценария - без заражений COVID-19 в Украине (как на момент запроса СНБО), с небольшим количеством заражения и - пандемия.

Соответственно, действия правительства должны становиться все жестче при изменении ситуации от лучшей к худшей (переход к сценарию с большим количеством заболевших). Эксперты предлагали запретить экспорт (индивидуальных средств защиты – ред.) при условии диагноза первого случая коронавируса в Украине. Это произошло 3 марта. А 4-го сменили правительство, - подчеркнул Милованов.

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Он отметил, что новое правительство под руководством Дениса Шмыгаля ввело запрет на экспорт и реэкспорта индивидуальных средств защиты только 11-го марта – через неделю после своего назначения.

Напомню, до первого случая болезни на официальном уровне о коронавирусе говорили вполне сдержанно. Например, то же СНБО на своем же сайте цитировало Президента о том, что “нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера“, - отметил Милованов.

Напомним, ранее сообщалось, что САП открыла производство в отношении служебных лиц Кабмина, проигнорировавших письмо главы СНБО о запрете экспорта индивидуальных средств защиты.

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