Кабмин запретил украинцам выезжать за границу с туристической целью

Также прекращается работа всех аэропортов кроме "Борисполя".

Денис Шмыгаль сообщил о новых ограничениях для украинцев Денис Шмыгаль/Телеграм

Кабинет министров принял решение временно запретить выезд граждан Украины за пределы страны с туристической целью. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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“Согласно решению правительства, завтра (24 марта) с 12:00 гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью. Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, - будет прекращена,“ - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что введенные ограничения касаются только пассажирских перевозок. Исключение также составляют меры государственной необходимости согласно отдельным приказам соответствующих министерств.

Мы понимаем, что решение непопулярное и неудобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры, - заявил глава Кабмина.

Денис Шмыгаль/Телеграм

Напомним, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях – Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Таким образом, режим ЧС действует в девяти регионах Украины.

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