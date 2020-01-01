Коронавирус у одесского прокурора: В мэрии отрицают, что он был в городе

У одного из одесских прокуроров нашли коронавирус. Он вернулся из Египта.

У прокурора одной из местных прокуратур Одессы диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19. По информации издания Думская, он вернулся из Египта 10 дней назад. В мэрии заболевание подтвердили, однако утверждают, что мужчина долгое время не находился в Одессе и на данный момент находится на самоизоляции в другом городе.

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По данным Думской, у прокурора П. после возвращения в Украину не было никаких симптомов, но его состояние ухудшилось на днях и поднялась температура.Экспресс-тест показал диагноз COVID-19. Мужчину увезли в столицу, и там госпитализировали. Сотрудникам прокуратуры и его контактам посоветовали уйти на самоизоляцию.



Информацию о его инфецировании официально подтвердил руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу, вице-мэр Одессы Павел Вугельман. Он уточнил, что заболевший "на протяжении длительного времени не находится в Одессе, не коммуницирует ни с одним одесситом и не коммуницировал".



В свою очередь журналистка 7 канала Лена Ротари на своей странице в Facebook заявила, что в местные власти обманывают одесситов. Она утверждает, что заболевший прокурор все же находился в Одессе и принимал участие в судебных заседаниях.



"Господин Вугельман мягко говоря врёт в своем видео. Потому что сотрудник одесской прокуратуры №3 под инициалами ПСВ присутствовал на заседаниях в Приморском суде. Что там у нас светит за сокрытие?", - написала журналистка.

Напомним, в Украине за сутки 11 инфицированных COVID-19.

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