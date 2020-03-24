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"Есть бизнес, а есть мародерство", - Кличко о ценах на продукты

Комментариев: 1
Мэр Киева требует вмешательства Антимонопольного комитета.
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко просит Антимонопольный комитет Украины отреагировать на ситуацию с ростом цен на продукты. Об этом он заявил во время брифинга 24 марта.

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Кличко отметил, что некоторые торговые сети пользуются ситуацией с пандемией коронавируса для своего заработка.

"Мы понимаем, какой ажиотаж происходит в нашем городе и в стране в связи с ограничительными мерами. Люди очень взволнованы, идут в супермаркеты, запасаются продуктами питания, первой необходимости, а отдельные торговые сети пользуются этим для заработка. Как местная власть, мы не имеем возможности контролировать рыночные цены, поэтому хочу обратиться к Антимонопольному комитету обратить внимание на эту проблему – необходимо вмешаться в ситуацию. Владельцев торговых сетей призываю – не поднимайте цены необоснованно, есть бизнес, а есть мародерство. Сегодня тяжело всем, не надо наживаться на людях в тяжелое время для страны", - сказал Кличко.



Напомним, Кличко заявил, что в Киев бесконтрольно импортируют коронавирус из-за границы.

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Теги: Антимонопольний комитет, Кличко, карантин
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    24.03.2020, 14:06
Оценка:  +15
ВосставшийИзБана
А твой мост - это что?
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