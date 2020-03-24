"Есть бизнес, а есть мародерство", - Кличко о ценах на продукты

Мэр Киева требует вмешательства Антимонопольного комитета.

Мэр Киева Виталий Кличко просит Антимонопольный комитет Украины отреагировать на ситуацию с ростом цен на продукты. Об этом он заявил во время брифинга 24 марта.

Читай также: Глава Минздрава Емец не собирается в отставку

Кличко отметил, что некоторые торговые сети пользуются ситуацией с пандемией коронавируса для своего заработка.



"Мы понимаем, какой ажиотаж происходит в нашем городе и в стране в связи с ограничительными мерами. Люди очень взволнованы, идут в супермаркеты, запасаются продуктами питания, первой необходимости, а отдельные торговые сети пользуются этим для заработка. Как местная власть, мы не имеем возможности контролировать рыночные цены, поэтому хочу обратиться к Антимонопольному комитету обратить внимание на эту проблему – необходимо вмешаться в ситуацию. Владельцев торговых сетей призываю – не поднимайте цены необоснованно, есть бизнес, а есть мародерство. Сегодня тяжело всем, не надо наживаться на людях в тяжелое время для страны", - сказал Кличко.





Напомним, Кличко заявил, что в Киев бесконтрольно импортируют коронавирус из-за границы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.