Казак Гаврилюк показал карантинное фото с дочкой

Экс-нардеп во время карантина читает книги.

Бывший народный депутат Украины Михаил Гаврилюк, более известен как казак Гаврилюк, показал, как проводит карантин в компании трехлетней дочери.

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Фото появилось на Facebook-странице бывшего политика.

На фото казак Гаврилюк запечатлен за чтением книги. Рядом с ним играет трехлетняя дочь Злата.

Сам экс-нардеп отметил, что во время карантина он прочитал книгу "Доця", автором которой является украинская писательница Тамара Гориха Зерня.

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Гаврилюк заявил, что эта книга вызвала у него “широкий спектр эмоций” и он рекомендует ее всем.

Напомним, казак Гаврилюк работает в Киеве таксистом. Бывший народный депутат, прославившийся во время Революции Достоинства, казак Михаил Гаврилюк подрабатывает в Киеве водителем такси.

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