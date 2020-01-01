Антимонопольный комитет взялся за повышение цен на продукты

От ритейлеров требуют срочно отчитаться о закупочных и отпускных ценах на основные продукты.

АМКУ проверит, почему выросли цены на продукты в супермаркетах depositphotos.com

После введения карантина в Украине наблюдается резкий рост цен на продукты питания, которые в отельных случаях выросли на 50-60%. В Антимонопольном комитете пообещали заняться этой проблемой.

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По данным ведомства, некоторые магазины подняли цены на гречневую крупу на 50%, пшено — на 24%, сахар — на 16%.

“Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и т.д.“, — говорится в сообщении АМКУ.

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Всю собранную информацию комитет будет обрабатывать для того, чтобы выявить нарушителей, которые злоупотребляют ситуацией в стране и искусственно завышают цены на продукты.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко просит Антимонопольный комитет Украины отреагировать на ситуацию с ростом цен на продукты. Кличко отметил, что некоторые торговые сети пользуются ситуацией с пандемией коронавируса для своего заработка.

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