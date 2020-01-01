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Полиция контролирует всех, кто находится на самоизоляции

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У полиции есть данные всех украинцев, подписавших согласие на самоизоляцию. МВД обещает контролировать соблюдение карантинного режима.
Министр внутренних дел Арсен Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков
МВС України

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция контролирует самоизоляцию всех украинцев, вернувшихся из-за границы после введения карантина из-за коронавируса в Украине. Об этом, в субботу, 28 марта, сообщается на странице МВД в Facebook.

По словам Авакова, в настоящее время у полиции есть данные всех украинцев, подписавших согласие на самоизоляцию, и она постепенно будет контролировать соблюдение карантинного режима.

"У полиции есть вся база граждан, которые пересекли государственную границу, и мы контролируем эту ситуацию. Идут проверки, звонки. Если люди это будут игнорировать, то тогда будет штраф или уголовная ответственность", - пояснил он.

Руководитель МВД отметил, что на время режима ЧС у правоохранителей будет право принудительно изолировать заболевших коронавирусом граждан, но по указанию главного санитарного врача.

Ранее глава государства Владимир Зеленский пообещал отправить в обсервацию около 17 тысяч украинцев. 

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Теги: МВД, карантин, Аваков, Арсен Аваков, Национальная полиция, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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