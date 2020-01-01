Полиция контролирует всех, кто находится на самоизоляции

У полиции есть данные всех украинцев, подписавших согласие на самоизоляцию. МВД обещает контролировать соблюдение карантинного режима.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция контролирует самоизоляцию всех украинцев, вернувшихся из-за границы после введения карантина из-за коронавируса в Украине. Об этом, в субботу, 28 марта, сообщается на странице МВД в Facebook.

По словам Авакова, в настоящее время у полиции есть данные всех украинцев, подписавших согласие на самоизоляцию, и она постепенно будет контролировать соблюдение карантинного режима.

"У полиции есть вся база граждан, которые пересекли государственную границу, и мы контролируем эту ситуацию. Идут проверки, звонки. Если люди это будут игнорировать, то тогда будет штраф или уголовная ответственность", - пояснил он.

Руководитель МВД отметил, что на время режима ЧС у правоохранителей будет право принудительно изолировать заболевших коронавирусом граждан, но по указанию главного санитарного врача.

Ранее глава государства Владимир Зеленский пообещал отправить в обсервацию около 17 тысяч украинцев.

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