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Киевские врачи борются за жизнь молодого мужчины с коронавирусом

Комментариев: 2
Молодой человек подключен к аппарату "искусственных легких".
Молодой мужчина в тяжелом состоянии
Молодой мужчина в тяжелом состоянии
Людмила Антоненко/Facebook

По состоянию на вечер 28 марта в Александровской больнице Киева пребывают 38 инфицированных коронавирусом COVID-19. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главврач больницы Людмила Антоненко.

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“Молодой человек с тяжелой двусторонней тотальной пневмонией вчера был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), что понятным языком можно назвать “искусственные легкие“. Сейчас мы боремся за жизнь этого пациента“, - написала медик.

Антоненко отметила, что врачи Александровской больницы работают практически без отдыха. 

“Задача побороть коронавирус является нашей общей! Прервите цепь заражений, оставаясь дома. Именно этим вы поможете нам выстоять, а мы будем помогать тяжелобольным выжить“, - добавила она.

 

 


Напомним, на данный момент в Украине 356 зараженных, девять жертв.

 

 

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Теги: коронавирус, COVID-19, Александровская больница
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Комментариев (2)
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Негорро    29.03.2020, 10:38
Оценка:  -25
Негорро
Тотальная пневмония не оставляет шансов ни нищему ни олигарху.Жаль что умирает простой человек,а не Педя Потрошитель и его подельники.Но мы все надеемся что эти скотомрази скоро пополнят список жертв.
svyaz    29.03.2020, 10:51
Оценка:  +2
svyaz
Петя еще поводит писюном по губам рашпилям.
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