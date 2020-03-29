Киевские врачи борются за жизнь молодого мужчины с коронавирусом

Молодой человек подключен к аппарату "искусственных легких".

По состоянию на вечер 28 марта в Александровской больнице Киева пребывают 38 инфицированных коронавирусом COVID-19. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главврач больницы Людмила Антоненко.

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“Молодой человек с тяжелой двусторонней тотальной пневмонией вчера был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), что понятным языком можно назвать “искусственные легкие“. Сейчас мы боремся за жизнь этого пациента“, - написала медик.



Антоненко отметила, что врачи Александровской больницы работают практически без отдыха.



“Задача побороть коронавирус является нашей общей! Прервите цепь заражений, оставаясь дома. Именно этим вы поможете нам выстоять, а мы будем помогать тяжелобольным выжить“, - добавила она.



Напомним, на данный момент в Украине 356 зараженных, девять жертв.

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