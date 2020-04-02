Зеленский подписал антикризисный закон

Глава государства подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с пандемией коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, который предусматривает дополнительные экономические и социальные гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом, в среду, 1 апреля, сообщает Офис президента.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной сферы, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% заработной платы.

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары.

Также согласно закону, операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 освобождаются от уплаты НДС. На антисептики - установлен нулевой акциз.

Документом предусмотрено и выплату помощи по частичной безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут сохранены рабочие места во время карантина. Кроме того, упрощается оформление дистанционной работы.

“Работники имеют право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение дистанционной работы не приводит к каким-либо ограничений трудовых прав или уменьшение зарплаты. Все социальные выплаты на период карантина будут продолжены автоматически - гражданам не нужно подвергать себя опасности и появляться в соответствующие учреждения”, - говорится в документе.

Также законом предусмотрен запрет повышения процентных ставок по всем кредитным договорам. А потребительские кредиты, взятые до 2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.

Ранее Владимир Зеленский спрогнозировал три возможных сценария распространения эпидемии коронавируса в Украине.

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