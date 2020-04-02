В Ивано-Франковске умерла уже третья роженица: коронавирус исключают

С ребенком все в порядке.

Вчера, 1 апреля, в роддоме Ивано-Франковска скончалась уже третья за последние несколько дней роженица.

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Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает Галка.

Чиновник отметил, что с ребенком погибшей все хорошо. Он находится под наблюдением врачей. Однако в этом случае врачи полностью исключают смерть роженицы из-за коронавируса.

Не одним коронавирусом! К сожалению внезапно умерла женщина в роддоме! Точно не коронавирус! Ребенок под присмотром врачей! Мои соболезнования родным! Вечная память! - сказал мэр.

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Вероятной причиной смерти врачи называют внезапное кровотечение. Между тем, точнее может сказать только экспертиза.

Напомним, на Прикарпатье у умершей роженицы нашли коронавирус, проверяют младенца. Женщина скончалась от коронавируса.

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