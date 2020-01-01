В Херсонской области от коронавируса скончалась медсестра

Ее коллеги медики отправились на самоизоляцию.

В городе Олешки Херсонской области от коронавируса скончалась медицинская сестра. Из-за єтого 130 ее коллег поместили на самоизоляцию.

Читай также: В Херсонской области на самоизоляцию ушли 100 медиков - ОГА

Об этом на брифинге 2 апреля сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

По словам чиновника, в области зафиксировано уже три случая заражения коронавирусом.

Это те, которых мы за прошедшие сутки обнаружили в Херсоне, Олешках и селе Малые Копани. Мы имеем первый летальный случай - женщина в Олешках умерла и, к сожалению, это медицинский работник, - сообщил Гусев.

Читай также: РФ уже неделю блокирует транзит медпомощи для Украины – МИД

Кроме того, ситуацию прокомментировал директор департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко, передает Укринформ. По его словам, на самоизоляции находятся медицинские работники, которые работали в одном коллективе с умершей и контактировали с ней.

На данный момент, департамент рассматривает вопрос о том, чтобы на время самоизоляции медицинских работников районной больницы временно перевести туда медперсонал из других медучреждений, чтобы больница работала и дальше.

Пройдет две недели, и если все будет нормально, медики Олешковской больницы, вернутся к работе, - отметил Короленко.

Напомним, Минздрав просит украинцев не целоваться. Граждан просят отложить проявление чувств до окончания карантина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.