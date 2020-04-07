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Армия начала получать новые БМП-1

Комментариев: 4
Всего в войска поставят 37 единиц боевой техники.
В войска начали поставлять новую технику
В войска начали поставлять новую технику
ukroboronprom.com.ua

Государственная компания “Укрспецэкспорт“, которая входит в состав государственного концерна “Укроборонпром“, начала поставлять в ВСУ новые БМП-1. Всего в войска поставят 37 единиц боевых машин. Техника прибыла в Украину на прошлой неделе с опережением предусмотренного государственным контрактом срока. Об этом говорится на сайте “Укроборонпрома“. 

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“Со 2 апреля начата техническая инспекция партии. Поставки для Министерства обороны Украины проходят по контракту в рамках государственного оборонного заказа. ГК “Укрспецэкспорт“ обеспечила поставку БМП, несмотря на введение в странах происхождения и транзита техники ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским миротворцам передали модернизированные вертолеты. Три единицы авиатехники Укроборонпрома будут переданы 18 отдельному вертолетному отряду Миссии ООН. 

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Теги: ВСУ, БМП-1, Армия, Поставки, Вооружение
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Комментариев (4)
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alexin777    07.04.2020, 17:14
Оценка:  -2
alexin777
и сколько в гривнах эта новизна ????
ВасяизИваново    07.04.2020, 17:10
Оценка:  -2
ВасяизИваново
Ну теперь то Украина может спать спокойно - Раися не нападет!
ВолодяГрОЙсман    07.04.2020, 17:04
Оценка:  -19
ВолодяГрОЙсман
Точно новые?Или может всё-таки новопокрашеные?Идиоты,вы не туда деньги расходуете!Мёртвые всё-равно не могут воевать.Они вообще ничего не могут.
WTF2wtf    07.04.2020, 16:48
Оценка:  +7
WTF2wtf
Эй, эконом-писаки недоделанные,
БМП-1 давно не новые.
Откапиталенные с баз хранения или привезенные из соседних стран, но в любом случае теперь они рабочие ...
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