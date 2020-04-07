Армия начала получать новые БМП-1

Всего в войска поставят 37 единиц боевой техники.

Государственная компания “Укрспецэкспорт“, которая входит в состав государственного концерна “Укроборонпром“, начала поставлять в ВСУ новые БМП-1. Всего в войска поставят 37 единиц боевых машин. Техника прибыла в Украину на прошлой неделе с опережением предусмотренного государственным контрактом срока. Об этом говорится на сайте “Укроборонпрома“.

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“Со 2 апреля начата техническая инспекция партии. Поставки для Министерства обороны Украины проходят по контракту в рамках государственного оборонного заказа. ГК “Укрспецэкспорт“ обеспечила поставку БМП, несмотря на введение в странах происхождения и транзита техники ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинским миротворцам передали модернизированные вертолеты. Три единицы авиатехники Укроборонпрома будут переданы 18 отдельному вертолетному отряду Миссии ООН.

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