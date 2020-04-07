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Цены на газ будут снижаться до лета - Нафтогаз

Комментариев: 3
Стоимость газа продолжит снижаться из-за ряда факторов - низкого потребления из-за теплой погоды и нефтяного кризиса.
Стоимость газа в апреле Нафтогаз еще не назвал
Стоимость газа в апреле Нафтогаз еще не назвал

Цены на  газ, вто числе для населения, продолжат снижаться по меньшей мере до лета. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза в Facebook во вторник, 7 апреля.

Среди факторов, способствующих падению цен, в компании называют: теплую зиму, рекордные объемы газа в подземных хранилищах в Европе и Украине, падение цен на нефть и пандемию коронавируса.

“Рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе, для населения. Нафтогаз ожидает продолжения удешевления газа минимум до начала лета”, - заявили в компании.

Напомним, в марте оптовая цена на газ для населения снизилась на 14% по сравнению с февралем и составила 3,4 гривны за кубометр (без учета НДС, наценки газзбытов и расходов на транспортировку) - это самый низкий показатель с 2016 года.

 

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Теги: нефть, газ, Нафтогаз, цена на газ, тарифы на газ, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ПродувКротов    07.04.2020, 21:04
Оценка:  +11
ПродувКротов
Цена хаза на словацких евро хабах и на других ПХГ сейчас упада до 95 долларов за 1000м3. Наша страна , под контролем клоунской власти возобновила покупку газа на россии по "очень выгодной цене со скидкой" -275 долларов за 1000м3. т.е на 300% дороже чем в ЕС. Поэтому и в бюджете дыра.
ПродувКротов    07.04.2020, 21:06
Оценка:  +12
ПродувКротов
Сколько еще мы будем спасать рассейских агрессоров ценой собственного благополучия ?
Потому_что    07.04.2020, 20:22
Оценка:  +16
Потому_что
Значит будут ещё больше..
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