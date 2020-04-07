Цены на газ будут снижаться до лета - Нафтогаз

Стоимость газа продолжит снижаться из-за ряда факторов - низкого потребления из-за теплой погоды и нефтяного кризиса.

Стоимость газа в апреле Нафтогаз еще не назвал

Цены на газ, вто числе для населения, продолжат снижаться по меньшей мере до лета. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза в Facebook во вторник, 7 апреля.

Среди факторов, способствующих падению цен, в компании называют: теплую зиму, рекордные объемы газа в подземных хранилищах в Европе и Украине, падение цен на нефть и пандемию коронавируса.

“Рыночные колебания неизбежно влияют на цену газа в Украине, в том числе, для населения. Нафтогаз ожидает продолжения удешевления газа минимум до начала лета”, - заявили в компании.

Напомним, в марте оптовая цена на газ для населения снизилась на 14% по сравнению с февралем и составила 3,4 гривны за кубометр (без учета НДС, наценки газзбытов и расходов на транспортировку) - это самый низкий показатель с 2016 года.

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