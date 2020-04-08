Украина направила в Италию 5 тыс литров антисептика

Дезинфицирующие средства предназначены для итальянских медиков, которые борются с пандемией COVID-19.

Власти Украины направили в Италию самолет с гуманитарной помощью. Груз предназначен для итальянских врачей в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Гуманитарная помощь организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил замминистра МВД Украины Антон Геращенко у себя в Facebook.

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“Украина продолжает помогать борющейся с коронавирусом Италии. Сегодня в 07:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков“, - пишет Геращенко.

Замглавы отметил, что “этот жест дружбы и благодарности“, который Киев делает в связи с тем, что итальянские врачи ежедневно борются за жизни заболевших коронавирусом украинцев.

Геращенко также отметил, что спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии снизилось число новых пациентов. В стране насчитывается 94067 госпитализированных пациентов с коронавирусом. Рост за сутки составил лишь 880 человек.

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