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Украина направила в Италию 5 тыс литров антисептика

Комментариев: 4
Дезинфицирующие средства предназначены для итальянских медиков, которые борются с пандемией COVID-19.
Украина посылает Италии гуманитарную помощь
Украина посылает Италии гуманитарную помощь
facebook.com/Антон Геращенко

Власти Украины направили в Италию самолет с гуманитарной помощью. Груз предназначен для итальянских врачей в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Гуманитарная помощь организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил замминистра МВД Украины Антон Геращенко у себя в Facebook

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“Украина продолжает помогать борющейся с коронавирусом Италии. Сегодня в 07:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд итальянских медиков“, - пишет Геращенко.

Замглавы отметил, что “этот жест дружбы и благодарности“, который Киев делает в связи с тем, что итальянские врачи ежедневно борются за жизни заболевших коронавирусом украинцев.

Геращенко также отметил, что спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии снизилось число новых пациентов. В стране насчитывается 94067 госпитализированных пациентов с коронавирусом. Рост за сутки составил лишь 880 человек. 

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Теги: Украина, Италия, Гуманитарная помощь, Коронавирус, Пандемия
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Комментариев (4)
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Дром    08.04.2020, 11:28
Оценка:  +1
Дром
А нашим медикам антисептики направить не, не нужно? В поликлинике ни одного антисептика нет, туалеты просто закрыли на ключ.
Huper!    08.04.2020, 11:20
Оценка:  +12
Huper!
Раз вы обмениваетесь помощью, а можно мне пол литра домой? А то 100 грамм спирта в аптеке 46 грн, а я вижу у вас слишком много, что раздаете и маски и антисептики.
Zobovroma    08.04.2020, 10:35
Оценка:  +19
Zobovroma
пусть пойдет, купит где то антисептика в аптеке. с чем там спирт заводы справляется, и чем мы обеспечены непонятно.
ugva_ugva    08.04.2020, 11:42
Оценка:  0
ugva_ugva
У нас появились правда в три дорого, но есть.
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