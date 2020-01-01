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Ученые назвали истинные масштабы пандемии COVID-19

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Эксперты из Германии заявляют о занижении правительствами реальных цифр заболеваемости коронавирусом, поэтому разработали свой метод подсчета.
Эксперты назвали истинное, по их мнению, количество инфицированных
Эксперты назвали истинное, по их мнению, количество инфицированных

Ученые Геттингенского университета (Германия) сообщили, что официальные цифры распространения коронавируса могут быть занижены. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet. 

Для выявления истинного числа заболевших коронавирусом исследователи использовали оценку смертности COVID-19 и среднее время от заражения до летального исхода. Согласно их выводу, по состоянию на конец марта в мире было обнаружено всего 6 процентов от настоящего числа инфицированных. Недостаточная и отложенная диагностика объясняет, почему в некоторых странах число жертв пандемии настолько высоко, а реальный масштаб пандемии занижен.

За эталон учеными была взята Германия, где, по их подсчетам, выявлено всего 15,6 процента заболевших, и Южная Корея, где, по мнению специалистов, в действительности инфицированы около 50 процентов населения. При этом в Италии и Испании, где коронавирус демонстрирует высокую смертность, найдены всего 3,5 и 1,7 процента от общего числа инфицированных соответственно. В США и Великобритании, где подверглись критике органы управления здравоохранением, было выявлено 1,6 и 1,2 процента от общего числа зараженных в стране соответственно.

Основываясь на своем методе, эксперты назвали истинное, по их мнению, количество инфицированных. Так, в США должно быть более 10 миллионов человек с диагнозом COVID-19, в Испании - более пяти миллионов, в Италии - около трех миллионов, в Великобритании - около двух миллионов. Профессор экономики Себастьян Воллмер отметил, что главам стран нужно крайне аккуратно интерпретировать цифры случаев заражения и улучшить диагностику.

Напомним, что высокую смертность от COVID-19 в Италии связывают с особенностями генофонда. У жителей Азии отсутствует ген, который имеют южноевропейские народы, что может быть причиной разницы в количестве жертв среди итальянцев и азиатов.

Также сообщалось, что ВОЗ призвала страны не ослаблять карантин слишком рано. Если снять карантинные слишком рано, то можно вернуться на прежние позиции, объяснили в ВОЗ.

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Теги: вирусы, ученые, Вирус, Германия, заболевание, заболевания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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