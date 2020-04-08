Смертность в Украине и завершение карантина: В МОЗ рассказали детали

Дату завершения карантина чиновники смогут назвать не ранее, чем через 10 дней.

Ляшко рассказал, что наибольшее количество тестов на коронавирус проводится в Киеве Скриншот

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал показатель смертности от COVID-19 и рассказал, когда закончится карантин. Об этом он сообщил во время очередного брифинга в среду, 8 апреля.

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По словам Виктора Ляшко, показатель смертности в нашей стране составляет 3,1%. Данный показатель является меньшим, нежели в Италии или Испании. Самая низкая смертность зафиксирована в Германии (около 1% - ред.).

Показатель летальности в Украине сегодня составляет 3,1%. Если сравниваем с другими странами Европейского региона, то увидим, что в Испании показатель летальности составляет 9,9%, в Италии 12,6% - подчеркнул врач

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Виктор Ляшко отметил, что вопрос отмены карантина может быть рассмотрен не ранее, чем через 10 дней. Врач подчеркнул, что украинские медики внимательно изучают опыт других стран в введении ограничительных мер.

Мы сравниваем все сценарии, которые происходят в странах Европейского союза и в странах-соседях. Относительно внедрения и отмены карантина, решение будет приниматься ближе к сроку завершения карантина - подытожил он

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 1668 случаев заболевания коронавируса. 35 человек вылечились, а 52 погибли.

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