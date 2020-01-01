Как украинцы будут праздновать Пасху во время карантина - Епифаний

Епифаний встретился с президентом Зеленским.

Епифаний и Зеленский обсудили, как украинцы будут праздновать Пасху во время карантина pomisna.info

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте ПЦУ во вторник, 7 апреля.

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Епифаний и Зеленский обсудили, каким образом украинцы будут отмечать Пасху во время карантина. Президент отметил важность объединения усилий государства и религиозных сообществ.

Стороны обменялись мнениями о необходимости обеспечить на Пасху как соблюдение карантина, так и свершение праздничных богослужений.

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“Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали - несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего величественный праздник пришел к нам“, - подчеркнул Митрополит.

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 1668 случаев заболевания коронавируса. 35 человек вылечились, а 52 погибли.

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